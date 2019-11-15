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Sarıyer'de tartıştıkları gruba kurşun yağdırıp kaçtılar: 2 yaralı

SARIYERDE’de husumetli oldukları kişilere kurşun yağdıran şüpheliler olay yerinde 1 aracı bırakarak kaçtı. Silahlı kavga sonucunda yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer İlçesi Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silah sesleri mahalleliyi sokağa döktü

Daha sonra kavga eden şüpheliler, olay yerine otomobil ile gelerek husumetli oldukları iki kişiye tabancayla ateş açtı. Bir aracı olay yerinde bırakan şüpheliler, diğer otomobille olay yerinden kaçtı. Caddedeki silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı
 
İhbarı alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralı vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı iki kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, yaşanan olay ile ilgili inceleme başlattı

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