DÜNYA

Virajı dönemeyen otomobil TIR'ı köprüden attı

Slovenya'da viraja hızlı giren otomobil, sağ şeritteki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yağmurdan ıslanmış yolda kontrolden çıkan TIR, yan yatarak köprüden aşağıda düştü. Otomobil ve TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'nın yakınlarında bulunan Golovec tüneli çıkışında meydana geldi. Viraja hızlı giren bir otomobil sağ şeritte seyreden TIR'a çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yağmurdan ıslanmış yolda kontrolden çıkan TIR, yan yatarak köprü korkuluklarını kırdı ve yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Kazada, 58 yaşındaki TIR sürücüsü ve 40 yaşındaki otomobilin sürücüsünün yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, TIR'ın arkasındaki tankerde yanıcı madde olmadığı, bunun da kazanın ölümcül olmamasında büyük rol oynadığı duyuruldu.

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