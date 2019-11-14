Hadi Özışık'tan İsmail Saymaz'a: Vicdansızlık yapıyorsun

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Habertürk ekranlarında 'Nedir Ne Değildir?' programında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerin yapıldığı programa Özışık ve gazeteci İsmail Saymaz'ın arasındaki gerginlik damga vurdu.

Saymaz'ın Özışık'a, "Kılıçdaroğlu'nun demeçleri kadar Trump'ın aşağılayıcı tavrına zaman ayırmıyorsun" sözlerine Özışık, "İki dakikada vicdansızlık yapıyorsun" cevabını verdi.

Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyarette, "Bedelini bir gün gelecek ağır ödeyeceksiniz" sözlerine vurgu yaptı.