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İBB Meclisinde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı meclis toplantılarının ikinci oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında yapıldı. Toplantıda 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı.

Onaylanan bütçelere göre en düşüğü 41 milyon 500 bin TL ile Adalar Belediyesi'nin oldu. En yüksek bütçe ise 802 milyon 252 bin TL ile Esenyurt Belediyesi'nin oldu.

Toplantıda oylanan 226 madde kabul edilerek yasalaştı. Gümüşdağ, oylamaların ardından meclisi 27 Kasım'da toplanmak üzere kapattı.

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