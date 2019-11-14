Hande Kazanova 18-24 Kasım haftası burç yorumları salı gününe dikkat
Astrolog Hande Kazanova 18-24 Kasım 2019 haftası burç değerlendirmeleri yapıldı.Bakalım koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarını bu hafta neler bekliyor.
Haftaya Ay, Aslan burcunda iken giriş yapıyoruz aşk hayatımız çocuklarımızla olan bağlantılarımız, hobilerimiz, sanatsal ve kreatif işerimiz ön plana çıkarken bu hafta enerji alanlarımız salı günü değişiyor. Peki Aşk, para ve sağlık konularında 18-24 Kasım haftası sizin burcunuzu ne bekliyor?