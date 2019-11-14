Masterchef'ten elenen Mustafa Aydın jüriyi bombalayıp çekti gitti

TV8 ekranlarındaki MasterChef Türkiye yarışmasında kim elendi sorusunun yanıtı için büyük eleme yapıldı. Eleme potasında yarışmanın en iddialı ve en çok konuşulan isimleri vardı. Elemeye Yasin, Ekin, Mustafa ve Alican çıktı. Yarışmacılara eleme yemeği olarak yılan balığı şiş yemeği verildi.

Elemede ilk olarak potadan çıkan isim Ekin oldu. Yemeği beğenilen Ekin derin bir nefes alıp arkadaşlarına katıldı. Potadan ikinci olarak kurtulan isim ise Yasin'di. İsmini duyan Yasin beklenmedik bir tepki verdi ve gözyaşlarına boğuldu. Alican ve Mustafa'ya sarılan Yasin ağladı.

Büyük elemede son ikiye kalan isimler Alican ve Mustafa oldu. Şefler iki yarışmacı arasında MasterChef'ten elenen ismin Mustafa olduğunu açıkladı. Mustafa geçen hafta da Eda ile elemede son ikiye kalmıştı ve potadan son dakikada kurtulmuştu.

Masterchef'ten elenmeyi beklemeyen Mustafa, giderken şefleri bombaladı. Mustafa vedasında jüriye karşı şunları söyledi:

"Beklemiyordum. Alican'ın tabağı benim tabağımdan iyi değildi. Her şey eksikti. Bana 4 tane soğan söylediniz. Defne yaprağı da yoktu. Üzgünüm keşke tabak yapamasaydım da gitseydim. Burada Alican'ın hiç bir şekilde tabağı benim tabağımın önüne geçemezdi. Burada görselliğe önem vermiyorsanız niye benden görsel bir şey istediniz. Keşke ben buraya başvurmasaydım, kimse beni tanımasaydı."

Bu sözler üzerine Mehmet Yalçınkaya, "Bugüne kadar kaç kişi elendi. 9 kişi... Bugüne kadar MasterChef adaletliydi, sen elenince mi adaletsiz oldu" dedi.

Mehmet Yalçınkaya'nın söylediklerine daha da bozulan Mustafa Aydın, bir terbiyesizlik daha yaptı. Mehmet Şef'in konuşmasını tamamlamasını beklemeden önlüğünü çıkardı.

Mustafa Aydın şeflerin şaşkın bakışları arasında öfkeli bir şekilde stüdyoyu terk etti.