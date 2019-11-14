YEREL

Kayseri’de iç acıtan görüntü

KAYSERİ’de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezinde çekildiği iddia edilen görüntüde, oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmeni tarafından tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alındı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde bulunan 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde çekildiği iddia edilen görüntüde, zihinsel engelli bir öğrenci voleybol oynatılmadığı için küserek oturduğu yerden kalkmadı. Öğretmenler ve görevliler, öğrenciyi ikna etmeye çalıştı ancak oyuna alınmadığı için küsen öğrenci bir türlü yerinden kalkmadı. Bir görevlinin cebinden çıkardığı sigara paketini göstererek, "Bir sorunun varsa şunu iç" demesi ise öğretmenler ve görevlilerin kahkaha atmasına neden oldu.

Bir öğretmenin "Kalkıyor musun içeri?" diye sormasının ardından bir başka öğretmen ise yerdeki öğrenciye tekme vurarak, "Kalkıyor musun kalkmıyor musun?" diye çıkıştı. Öğrenci ağlayarak, "Beni oynatmıyorsunuz" deyince, tekme atan öğretmen, "Oynatmıyorum, hoca benim oynatmıyorum" diyerek öğrenciye kafa attı.

Görevliler ve öğretmenler, kalkmayan öğrenciyi kollarından ve bacaklarından tutarak karga tulumba kaldırarak pencereden içeri aldı ve perdeyi kapattı. Cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaş ise, "Dövüyorlar çocuğu, halen içeriden ses geliyor" diyerek videoyu sonlandırdı.

Görüntünün ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İzlanda maçı yorumu
İstanbul Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağı silahlı saldırıda yaralandı
Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet
Türkiye İzlanda maçı golleri ve geniş özeti
Avrupa Birliği İngiltere hakkında ihlal süreci başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliler'i yalnız bırakmadı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Japon uzman Türkiye'deki deprem gerçeğini anlattı
İBB Meclisinde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı
24 Kasım indirimler THY indirimleri 2019 kaç gün geçerli olacak?
Çanakkale Ezine'deki kalp şeklindeki pembe göl turizme kazandırılacak
İzmir’deki katliamdan sadece o kurtuldu
Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu bakın kim çıktı
60 saniyede bugün (14 Kasım 2019)
Gonca Vuslateri sahnede baygınlık geçirdi sevenleri telaşlandı