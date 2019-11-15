MEDYA

Mucize Doktor 11. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 11. yeni bölümüyle 20 Kasım 2019 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 20 Kasım 2019 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

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