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Milli futbolcular soyunma odasında misket oynayarak zafer gecesini kutladı

EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu ve bazı futbolcular, soyunma odasında misket oynayarak zafer gecesini kutladı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9’uncu maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak son maçlar öncesinde 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeyi garantiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından soyunma odasına inerek Şenol Güneş ve futbolcuları tebrik etti. 

Soyunma odasında misket oynadılar
Önce taraftarlara üçlü çektiren milli futbolcular, ardından bu büyük zaferi soyunma odasında misket oynayarak kutlamaya devam etti. Cengiz, Cenk, Hakan, Ömer ve Çağlar'ın misket oynadığı görüntüler sosyal medyaya düştü.

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