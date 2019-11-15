Merih Demiral topu çizgiden çıkardığı anı anlattı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında karşılaştığı İzlanda berabere kaldı. Milliler bu sonuçta Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi.

Topu çizgiden çıkardı

Müsabakanın 82. dakikasında sol taraftan Gylfi Sigurdsson’un kullandığı köşe atışında arka direkte bulunan Magnusson’un kafa vuruşunda Merih meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı ve takımımızı ipten aldı.

''Topun oraya gideceğini hissettim''

Karşılaşmanın ardından NTV'ye konuşan Merih Demiral, ''Topun oraya gideceğini hissettim. Çok da güzel müdahale yaptım Allah'a şükür. Ama önemli olan takımın galibiyeti. Takım arkadaşlarım varını yoğunu ortaya koydu. Çok önemli bu bizim için. İnşallah güzel günler gelecek.