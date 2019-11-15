Şenol Güneş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında evinde İzlanda ile 0-0 berabere kalarak şampiyonaya gitmeye hak kazanan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"9 ay oldu, 9 doğurduk"

Şampiyona'ya katıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Şenol Güneş, "Mart ayında başladık bu yarışa, marttan bu yana 9 ay oldu, 9 doğurduk ama Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Mutluyuz, sevinçliyiz. Tekrar bu heyecanı yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte iş yapmaktan yanayız. Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar almak istiyoruz ama yarından itibaren o çocuğa iyi bakmamız lazım, onu korumak lazım. Yeniden dünya şampiyonalarına ve Avrupa şampiyonalarına nasıl katılırız bunları düşünmemiz gerekiyor. Bu takım bizim takımımız. Bu grupta önemli bir şans yakaladık, herkes bizi seviyor, sempatik bir takım haline geldik. Büyük mesafe katettik. Tesadüflere bırakmadan ilkeli ve planlı olmamız gerekiyor. Bir nesil gelsin, bizi kurtarsın yerine bu nesillerin iyi olması için neler yapılması için konuşulması gereken bir dönemdeyiz. O nesil içinde bende olacağım ama sadece bana bırakılırsa yine eskisi gibi oluruz" diye konuştu.

"İstanbul'da milli maç oynamaya devam edeceğiz"

İstanbul'da maç oynamaya devam edeceklerini belirten Güneş, "Zor bir maçtı. İlk yarıda onların sert oyununa cevap veremedik. Aslında kapanıp hızlı çıkmak istiyorduk ama ikinci yarı bunu yapabildik. Amacımız risk almadan şampiyonaya gitmek için gereken puanı almaktı bunu da başardık. Taraftar gayeti iyiydi. İstanbul'da üç büyük kulübün stadında maç yaptık, iyiki de yaptık. Bugün de Galatasaray'ın stadındaydık, başkan Mustafa Cengiz de maçı izlemeye geldi. Kendisine de söyledim, teşekkür ederim. Kasımpaşa ve Başakşehir stadında da oynamak isteriz ama kapasite yetmeyebiliyor. İstanbul'da oynamaya devam edeceğiz ama Anadolu'da da olmaya devam edeceğiz. Yeni oyuncu profillerini Türk futbolunun stilini yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Hayallerimiz çok ama tabii bu hayallerin hepsini başarmak da benim ömrüm yetmez. Ben tek başına hayallerimizi gerçekleştiremem, birlik beraber içinde hepimiz bunu sağlamalıyız" dedi.

"Avrupa Şampiyonası'na katılmak onu dinlendirdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD seyahatinden hemen sonra maça gelmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Cumhurbaşkanı'nın çok önemli kararların ve görüşmelerin olduğu bir seyahetten direk maça gelmesi çok önemli Cumhurbaşkanı soyunma odasına geldi ve bizi de tebrik etti. İşçimiz, köylümüz, halkımız bizi nasıl destekliyorsa içlerinde nasıl heyecan taşıyorsa Cumhurbaşkanı'nda da bu var diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı zaten makamı dışında bir futbol adamı, futbolun bilen biri. Cumhurbaşkanı'nın seyahati onun için yorucuydu ama beraber olmak ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak onu dinlendirdi. Ben terden duramıyordum ama o bizi bekledi. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.