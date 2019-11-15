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Esra Erol'da yasak aşkından ikiz doğuran kadından eşine şok

Esra Erol'da programına katılarak yasak aşkından ikiz bebek doğurduğu ortaya çıkan Gülşah Sarıyar, canlı yayında hem bir seyircinin hem de eşinin üzerine yürüdü.

İki gündür programa katılarak Esra Erol'un ve izleyenlerin ağzını açık bırakan Gülşah Sarıyar, önceki gün eşiyle yüzleşti. Ayrıca 19 yıllık eşini aldatarak Mustafa Ş. isimli bir adamdan ikiz doğuran Gülşah Sarıyar, bebekleri isimlerini bile bilmediği bir aileye teslim ettiğini itiraf etti.

Canlı yayında tek tek iddiaları yanıtlayan Gülşah Sarıyar, ikiz bebeklerin babasının Mustafa Ş. olduğunu eşinden ve ailesinden korktuğu için çocuklardan kurtulmak için başka birisine teslim ettiğini belirtti. Gelen ihbarların üzerine ikiz bebekleri evlatlık alan ailelere ulaşıldı.

Çocukları verdi ortadan kayboldu: 20 günlükken ikiz bebekleri alan Mehmet B., Gülşah Sarıyar'ın çocuklardan kurtulmak istediğini, ailesinin haberi olmadığını ve bundan dolayı 2 yakın aileye vermek istediğini söyleyip, "Çocukları aldık, tek şartımız Gülşah'ın eşiyle arasını düzeltip, mahkeme kararıyla evlatlık olarak bize kaydolmasını talep etmiştik. Ama Gülşah çocukları verdikten sonra ortadan kayboldu" dedi.

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