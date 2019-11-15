GÜNCEL

Adana'da şaşırtan anlar! Akan trafiğin arasında...

Adana’da yoğun trafiğin yaşandığı caddede yürüyen kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye attı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 30'lu yaşlarda bir kişi, trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında, hızla giden araçlara aldırmadan yürüyor. Çalan kornalara ve tepkilere rağmen yürüyüşüne devam eden kimliği belirsiz kişi, hem kendi canını hem de araç sürücülerini tehlikeye atıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Andorra-Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek
Gri listede aranan PKK'lı terörist Halis Ersayan öldürüldü
İşte Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri
CHP'li Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Resmiye Kahruman'a hapis istemi
Trump senatörleri Erdoğan ile neden buluşturdu? Serdar Turgut'un iddiası olay oldu
Trabzonspor'da Filip Novak şoku
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esra Erol'da yasak aşkından ikiz doğuran kadından eşine şok
Milli futbolcular soyunma odasında misket oynayarak zafer gecesini kutladı
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğlunun parmak izi patlayıcılarda çıktı
HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır Diyanet açıkladı
Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?