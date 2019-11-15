AK Parti'li Hayrettin Güngör "Sizi biz Müslüman yaptık" sözleri için özür diledi

İl merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Trabzonlu olduğunu belirten bir kadın arasında yaşanan ‘Sizi biz Müslüman yaptık’ diyaloğu vatandaşlar tarafından tepki çekti.

KADIN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Güngör sohbet ettiği bir kadının Trabzonlu olduğunu öğrenince “Sizi biz Müslüman yaptık” şeklinde konuştu. Kadın ise şaşırarak “Ne demek yani o?” sözleriyle tepkisini gösterdi. Birçok yerel gazete ve televizyonda yer alan görüntülerin ardından Güngör’e tepkiler çığ gibi büyüdü.

SİYASİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu olmak üzere İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve şehrin önde gelen diğer isimleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e tepki gösterdi.

“ÖZÜR DİLEDİ”

Güngör tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür dilerken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu da aradı. Başkan Zorluoğlu görüşmenin detaylarını, ”Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı eski bir dostumdur. Dün akşam üzgün olduğunu söyledi. Sokakta Trabzonlu bir hemşerimizle boş bulunduğunu maksadını aşan sözler söylediğini ifade etti ve özür diledi. O da eksiğini hatasını gördü, bazen biz de böyle hatalara düşebiliyoruz. Maksadının bu olmadığını biliyorum. Niyetlere bakmak lazım. Niyetinin halis olduğunu biliyorum. Maraş bizim kardeş şehrimiz ve inşallah bizim dönemimizde hem Trabzon Caddesi hem de Maraş caddesiyle ilgili özel projemiz var. Ufak bir yol kazası diyelim ve üzerinde çok durmayalım diye öneriyorum'' ifadeleriyle anlattı.