İzmir'de M.Ö 3 bin yıllık Metropolis Antik Kenti’nde ortaya çıkanlar şoke etti

İlk yerleşimin M.Ö. 3 bin yıllarında gerçekleştiği tahmin edilen Metropolis Antik Kenti'nde bulunan yeni yapılardan birisi, 'Balneum' adı verilen, 400 metrekarelik, kişiye özel hamam yapısı. M.S. 400-500 yıllarına ait olduğu düşünülen bu yapının mermer avlusunun bir kısmında 3-4 kişilik bir havuz bulunuyor. Yapının içinde, küvet şeklinde bölmeler bulunan ve terleme odası olduğu tahmin edilen farklı odaların en dikkat çekeni ise, 1500 yıl önce odaların yerden ve duvardan ısıtıldığını gösteren, 'Tubuli' adı verilen bir sistemin bulunması. İhtişamlı hamam yapısının yanı sıra, Helenistik döneme ait Metropolis Tiyatrosu’nda ortaya çıkarılan sahne binasının içinde, o dönemde kulis olarak kullanılan 5 oda gün yüzüne çıkarıldı. Bu odaların her birinin doğrudan sahneye çıkan kapılarının bulunması, sanatçıların performansları öncesinde buralarda hazırlandıklarını gösteriyor. Dönemin, sanatsal ve kültürel yapısına ışık tutan bu yapıdan bahseden Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, "Tiyatroyu oluşturan en önemli yapı belki de burası. Roma Dönemi’nde tiyatro yapısında büyütme ve değiştirme çalışması yapılmış. Tüm antik tiyatrolar için çok önemli bir bölüm olan sahne binası da yeniden planlanan bir yapı. Bu yıl bu 5 odanın ortaya çıkmasıyla, Metropolis Tiyatrosu’nun planı bütünlenmiş oldu. Kazı Başkanlığı olarak, bu binaların restorasyon projesini hazırlayarak antik çağdaki işlevine uygun bir şekilde restore edilmesini planlıyoruz. Çünkü Metropolis Tiyatrosu örnekleri arasında ayrı bir yere sahip" dedi.