Gaziantepli oto tamircisinden petrol savaşlarını bitirecek buluş

Gaziantepli oto tamircisi, araçların suyla çalışması için önemli bir buluşa imza attı. 21 yaşındaki Murat Ağbaş eski model bir araçta yaptığı testin başarılı olduğunu görünce, yeni arabalara da takarak yaklaşık 70 kilometrelik yolu 2 litre suyla gitmeyi başardı. Ağbaş geliştirdiği sistemin şimdilik yüzde 50 su, yüzde 50 yakıtla çalıştığını ifade ederek, hedefinin yüzde 100 suyla çalışan otomobiller olduğunu söyledi. Aracın performansının da yüzde 30 yükseldiğini belirten Ağbaş, yetkililerin kendisine destek vermesi durumunda buluşunu geliştireceğini ifade ederek buluşunun dünyada yankı oluşturacağını söyledi.