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Oyuncu Can Yaman, dansözle karşılıklı göbek attı

Genç kızların gözde ismi Can Yaman, arkadaşlarıyla gittiği mekanda göbek attı. Dansözle oynayan Yaman, bir ara cüzdanından para çıkartarak dansözün göğsüne para sıkıştırdı.

Can Yaman, dün akşam yakın arkadaşlarıyla Etiler'deki bir makana gitti. Gecede eğlenceli dakikalar yaşayan Yaman, bir ara dansözün yanına gelmesiyle şaşkına uğradı.

Dansöze önce oturduğu yerden eşlik eden Yaman, yanındaki arkadaşının ısrarıyla masada kalkarak göbek atmaya başladı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Yaman, bir ara cüzdanından para çıkartarak dansözün göğsüne sıkıştırmayı da ihmal etmedi.

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