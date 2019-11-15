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Acun Ilıcalı Exatlon Challenge kadrosunu açıkladı

Acun Ilıcalı, Exatlon Challenge'da mücadele edecek ünlü sosyal medya fenomenlerinden oluşan yarışmacıları duyurdu. Sunuculuğunu Orkun Işıtmak'ın yapacağı yarışmada takımlar 9'ar şekilde bölünecek ve 18 yarışmacı aynı evi paylaşacak.

Exatlon Challenge yarışmacıları, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Birçok ünlü yayıncı ve YouTuber'ın yer aldığı Exatlon Challenge yarışmasının Orkun Işıtmak sunacak.

Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evde yaşayacak. İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı isimler...

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