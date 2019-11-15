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Siyanürün tartışıldığı Habertürk canlı yayınında 'Ahmet kaşınma' şoku

Habertürk'te siyanürle intihar olaylarının tartışıldığı programda Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, "Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi" deyince, iletişimci yazar Ali Saydam "Ahmet, kaşınma" karşılığını verdi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Para Gündem' programında son dönemlerde artan intihar olayları masaya yatırıldı.

Bakırköy'de bu sabah 3 kişilik ailenin intihar haberi canlı yayına düşerken, Ahmet Kasım Han ile Ali Saydam arasında konuyla ilgili herkesi şoke eden bir diyalog yaşandı.

Stüdyo buz kesti Ebru Baki de şaştı kaldı

Herkes büyük bir şaşkınlık yaşarken sunucu Ebru Baki, konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi ve stüdyo derin bir sessizliğe gömüldü.  İşte programda yaşananlar:

Bülent Aydemir: İradesi dışında 3 çocuğu öldürüyorsunuz. Bu psikolojik midir, ekonomik midir? İrdelenmesi incelenmesi lazım.

Ali Saydam: Doğru doğru.

Ahmet Kasım Han: Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi.

Ali Saydam: Ahmet, kaşınma!

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