Fransız kadın PKK eylemcilerine böyle haykırdı: Ne mutlu Türk'üm diyene

FRANSA'da Morgane isimli Fransız kadın, PKK'ya destek eylemi yapanlara 'PKK teröristtir' deyip daha sonra 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye bağırdı.

Fransa'nın Toulouse kentinde, PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyen Morgane isimli Fransız kadın, PKK yandaşlarının saldırısına uğradı.

'Ne mutlu Türküm diyene'

Fransız kadın terör örgütü yandaşlarının yanına yaklaşarak 'PKK teröristtir' deyip daha sonra 'Ne mutlu Türküm diyene' diye bağırdı.

Fransız polisi müdahale etmedi

Kadını kurtarmaya çalışan iki kişi, terör örgütü yandaşları tarafından darp edildi. Olaylar sonrasında Fransız polisi yine şaşırtmadı ve terör yandaşlarına müdahalede bulunmadı.