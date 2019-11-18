Yıldız Kenter yaşamını yitirdi ölüm sebebi ne? Eşi ve kızı Leyla Kenter kimdir
Yıldız Kenter, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesinde 91 yaşında hayatını kaybetti eşi ve çocukları kimdir? Ölümünden önceki son fotoğrafında başını kapatması dikkat çekti.
Tiyatro dünyasının ödüllü ismi Yıldız Kenter, Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Evinde fenalaşan ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tekrar Amerikan Hastanesine kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı 91 yaşında hastanede hayata veda etti. Ünlü sanatçıdan geriye kalan son fotoğrafta duygulandırdı.
Yıldız Kenter'in son fotoğrafı yanındakiler kimler?
91 yaşında hayata veda eden Yıldız Kenter, ölümünden kısa süre önce evinde 2 kare fotoğraf çektirdi. İlk karede yanında duranlar, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakısı Esma Uzun.
Ünlü sanatçının yaşama veda etmeden önce çektirdiği son fotoğraf karesinde tek başına oldu. Başı kapalı olarak çekilen bu fotoğraf ondan geriye kalan son kare oldu.
Yıldız Kenter kimdir? : Yıldız Kenter 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ayşe Yıldız’dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia (Turkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir) ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter’dir.