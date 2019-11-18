HABER /  GÜNCEL

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi hayatını kaybetti

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25'inci Genel Kurmay Başkanı Mehmet Yaşar Büyükanıt'ın bugün en acı günlerinden biri...

Eşi hayatını kaybetti 

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti.

Cenaze töreni yarın yapılacak 

Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu başörtülü kıza yapılan alçak saldırıyı lanetledi
Çocuklara şiddet uygulayan Darülaceze çalışanlarına ödül gibi ceza
Falcao'nun bir golü servet değerinde! Dakikası ise olay
Yeni vergiler geliyor Meclis'te vergi düzenlemesi mesaisi başlıyor
Dolarda Erdoğan-Trump zirvesi etkisi! Yeni haftaya 5.75 seviyesinde başladı
Cezaevinden izinli çıktı sevgilisi olduğu ileri sürülen kadını öldürüp intihar etti
ÖNCEKİ HABERLER
Yıldız Kenter evli mi ikinci eşi Şükran Güngör kimdir?
Ahmet Hakan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a okullardan gelen iki görüntüyü sordu
Hakan Çalhanoğlu: Emre ve Burak Abilerden bu görevi devraldım
Yıldız Kenter evlilikleri ilk eşi Nihat Akçan kimdir?
TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansı 28 personel alacak
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır Diyanet açıkladı
Yorumlar