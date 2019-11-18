Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi hayatını kaybetti

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25'inci Genel Kurmay Başkanı Mehmet Yaşar Büyükanıt'ın bugün en acı günlerinden biri...
Eşi hayatını kaybetti
İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti.
Cenaze töreni yarın yapılacak
Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi