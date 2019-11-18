ÖSYM 2020 YKS sınav takvimini açıkladı! İşte üniversiteye giriş sınavlarının tarihi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversiteye girecek milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli gelişmeyi duyurdu. Buna göre; ÖSYM, 2020'deki üniversite sınavlarını (YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde yapacak.
ÖSYM'den son dakika YKS sınav takvimi açıklaması geldi. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptı.
ÖSYM'nin YKS 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.
Takvime göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran'da, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde olacak.
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Foto Galeri 2019 YKS puana göre tercih kontenjan tablosu üniversite taban-tavan puanları