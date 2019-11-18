ÖSYM 2020 YKS sınav takvimini açıkladı! İşte üniversiteye giriş sınavlarının tarihi

Bakan Ziya Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi! Müjdeyi verdi

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Ahmet Hakan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a okullardan gelen iki görüntüyü sordu

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