Kemal Öztürk isim açıklayıp Ahmet Hakan'ı fena vurdu!

Basın camiasında büyük bir kavganın fitili resmen ateşlendi. Ahmet Hakan, Kemal Öztürk birbirine girdi. Hakan, isim vermeden ''manşetleri bana gönderiyorlardı'' açıklamasında bulunan Öztürk'ü cesaretsizlikle suçladı ve ''ifşası çöptür'' dedi. Öztürk ise Twitter'dan yanıt verdi ve Hakan'a fena vurdu.

Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapmış Kemal Öztürk’ün, “Bugün bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, ben istemeden ertesi günün gazete manşetini bana gönderiyordu, 'Uygun mudur' diye soruyordu ve öyle yayınlıyordu” sözlerinin yankıları sürüyor.

Kemal Öztürk'ü cesaretsizlikle suçladı Yani karşımızda iki eksikli bir ifşa var. Eksiksiz bir ifşa cesarettir. İki eksikli ifşa ise çöptür

Kemal Öztürk'ün ifşası çöptür

Bugün Ahmet Hakan Hürriyet’teki köşesinde Öztürk’e tepki gösterdi. Hakan Öztürk’ü ''Kimmiş bu “Uygun mudur” diyerek gazetelerinin manşetlerini kendisine gönderenler? İsim vermiyor Kemal Öztürk.Daha da önemlisi...“Uygun mudur” diye manşet gönderen gazete yöneticilerine ne cevap verdiğini de söylemiyor. Yani karşımızda iki eksikli bir ifşa var. Eksiksiz bir ifşa cesarettir. İki eksikli ifşa ise çöptür’’ sözleriyle eleştirdi.

Twitter’da Ahmet Hakan’a yanıt

Kemal Öztürk’ten ise yanıt gecikmedi. Öztürk sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Ahmet Hakan’a fena vurdu.

Kemal Öztürk: Cesaret gösterilecek yeri karıştırmamak lazım!



Bir isim açıklayayım! İstifa eden adamın adı Vahap Munyar’dır

Paylaşımında ''bir isim açıklayayım'' diyen Öztürk, Ahmet Hakan’ı Hürriyet Gazetesi’nde geçen günlerde yaşanan işten çıkarmalara sessiz kalmakla suçladı. Öztürk, Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’ın istifasının cesurca olduğunu söyleyerek ''Cesaret gösterilecek yeri karıştırmamak lazım’’ dedi ve Tweeti attı: