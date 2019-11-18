86 yıllık yoculuğun sonu! Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandı

Saniyede 1 uçak iniş kalkışı ile 4 Eylül 2016'da rekor kıran Atatürk Havalimanı'na bugün sadece birkaç kargo uçağı iniyor. Öte yandan yıkım işlemleri, uçakların iniş ve kalkışlarında herhangi bir aksamaya neden olmuyor.