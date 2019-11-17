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Kemal Öztürk: Gazete manşetlerini bana gönderiyorlardı

Kemal Öztürk başbakanlıkta danışmanlık görevini yürütürken şimdi muhalif olan bazı gazetecilerin ona manşetlerini onaylatmak için gönderdiklerini söyledi.

Bir dönem başbakanlıkta ve parlamentoda basın danışmanlığı yapan, daha sonra Anadolu Ajansı’nın genel müdürlüğü görevine gelen Kemal Öztürk Gazeteci Çağlar Cilara’nın YouTube kanalına konuk oldu.  

2011’den 2014’e kadar da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Öztürk, “Bu dönem içerisinde yaşanan tüm olaylara şahitlik de ettim, etki de ettim, bir yanlış bir hata varsa payım da var” diye konuştu.

O dönemlerde suyun akışını değiştirecek kadar müdahil değildim diyen Öztürk, "Çünkü benden önce bunlarla ilgili çok sık sorunlar yaşandığı için daha yumuşak bir basın danışmanlığı süreci geçirilmesini daha uygun gördüm." dedi. 

Gazete manşetlerini bana gönderiyorlardı

Öztürk sözlerine şunları ekledi: Ama şunu söyleyeyim: Bugün çok bağımsız ve çok özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, o zamanlar gazete yönetiyorlardı. Ve ben istemeden, ertesi günün gazete manşetlerini bana gönderiyorlardı. “Uygun mudur" diye soruyordu ve öyle yayınlıyordu. 

Ben onların şeceresini iyi biliyorum

Söz konusu gazetecilerin bugün aktif ve muhalif olduğunu söyleyen Öztürk, isimleri ifşa etmeceğini söyledi ve ekledi: Meydan okuyanlar, çok yüksek perdeden etik mesajlar verenlerin şeceresini iyi biliyorum. 

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