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HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü polis kalkanına kafa attı

HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Şanlıurfa İl Örgütü'nün kayyum protestolarında Şanlıurfa belediye binası önünde önlem alan polislere saldırdı. Hızını alamayan HDP'li vekil polis kalkanına kafa attı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

HDP Şanlıurfa İl Örgütü'nün kayyım protestosuna müdahale eden polisler, aralarında HDP İl Eşbaşkanlarının da bulunduğu 5 ismi gözaltına aldı. Müdahaleden rahatsız olan HDP'li vekil Ayşe Sürücü, polise karşılık vererek kalkanına kafa attı. Yaptığı hareketle olay olan vekil sosyal medyada tiye alındı.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Aralarında HDP Milletvekili Ayşe Sürücü ve partililerin bulunduğu gruba, polis müdahale etti. Müdahaleye tepki gösteren HDP'li Sürücü, polis kalkanına kafa attı. O anlar anbean kameralara yansıdı. Sosyal medyada kafa atmasıyla Trend Topic olan HDP'li vekil, aynı zamanda alay konusu oldu.

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