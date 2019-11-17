Venedik'te zarar 1 milyar euro!

Venedik'te meydana gelen sel felaketinde maddi zararın 1 milyar euro olduğu belirtilirken, su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro Messaggero, şu açıklamayı yaptı: Kentte suların yükselmesiyle oluşan zararın tahmini 1 milyar euro olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak, sular çekilip, her şey kuruduktan sonra suların, evlere, iş yerlerine, kültürel ve sanatsal varlıklarımıza ne kadar zarar verdiğini anlayabiliriz.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de kentte incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu: Kesinlikle korunması gereken bir yer.

Öncelikle İtalya’nın ilgilenmesi ardından herkesin özel ilgi göstermesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum.