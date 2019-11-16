DÜNYA

Bangladeş'te düğünde 5 kilo soğan hediye edildi

Bangladeş'te yükselen soğan fiyatları ülke gündeminden düşmezken, başkent Dakka’dan yaklaşık 90 kilometre uzakta olan Comilla şehrinde gerçekleştirilen bir düğünde, arkadaşları düğün hediyesi olarak damada 5 kilogram soğan hediye etti.

Bangladeş’te soğan krizi bütün çabalara rağmen son bulmazken, bir kilogram soğan yaklaşık 250 takaya (19 lira) yükseldi. Bangladeşli vatandaşlar, çözüm bulunamayan soğan krizi üzerine komik video veya fotoğraflar çekip sosyal medya üzerine paylaşarak yaşananlara tepki göstermeye başladı.

Comilla şehrinde gerçekleştirilen Ripon Mia adlı vatandaşın düğüne katılan damadın Shohid, Sipon ve Shajahan adlı 3 arkadaşı, 5 kilo soğan satın alıp hediye paketine sararak düğünde damat ve geline hediye etti. Olay sırasında çekilen görüntü daha sonra sosyal medya üzerinde paylaşınca tıklanma rekoru kırdı.

İzleyicilerin bazısı ise, “Çok iyi bir protesto oldu”, “Böyle eylem olur”, “Sonunda bunu da gördük” şeklinde yorumlar yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Eljif Elmas'tan itiraf: F.Bahçe'de daha zorlandım
Şenol Güneş'ten şok tepki! 'Yazın bunu ben korkağım'
Rumlardan skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldı
Antalya'da korkutan deprem! İşte şiddeti
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden Mehmet Avcı yeniden gözaltında
İran'da Hamaney'in posterini yaktılar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çanakkale Boğazı'nda korkutan an! Yolcu feribotunun altında kalmaktan son anda kurtuldu
İzmir'de "Dur" ihtarına uymayna alkollü sürücü, polisi metrelerce sürükledi
Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden Mehmet Avcı gözaltına alıdnı
İran'da Hamaney'in posterini yaktılar
Dipsiz Göl kazısının sırrı ortaya çıktı! Buzul döneminden kalan göl yok oldu
Hayranı Selin Ciğerci'nin kalçasına dokundu! Ciğerci'nin tepkisi...
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç yine yakalandı