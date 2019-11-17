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Küçükçekmece'de polisten kaçan 2 kişi cadde üzerinde bulunan 6 otomobile çarptı

Küçükçekmece İlçesinde otomobil ile polisin dur ihtarına uymayan iki şahıs cadde üzerinde bulunan 1 jip, 5 otomobile çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Cadde üzerinde bulunan 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Şahısların otomobil ile caddeye giriş anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saat 02.24’te Küçükçekmece İlçesi Fatih Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü öğrenilemeyen 45 AF 083 plakalı otomobil, kovalamaca sırasında Fatih Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi üzerinde takla attı.

Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Öte yandan otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesinin ardından park halinde olan biri jip 6 araca çarparak zarar verdi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik amacıyla şerit çekti. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin caddeye giriş ve otomobillere hasar verme anıda çevredeki güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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