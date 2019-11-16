Çanakkale Boğazı'nda korkutan an! Yolcu feribotunun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasına ait yolcu feribotu, bu sabah saatlerinde Çanakkale İskelesine yaklaşmak üzereyken yürekler ağza geldi. Feribotun güzergahı üzerinde bulunan balıkçı teknesi uzun süre hareket etmeyince denizde panik yaşandı. Feritbotun korna çalmasıyla durumu fark eden teknenin kaptanı hızlı bir hamleyle tekneyi güzergah üzerinden emniyetli bir noktaya çekmesiyle büyük bir faciadan dönüldü.

Korku dolu anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.