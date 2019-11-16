DÜNYA

İran'da Hamaney'in posterini yaktılar

Benzine gelen yüzde 50 zamdan sonra halkın öfkesi, ülkenin dini lideri Hamaney'in posterini yakacak kadar arttı.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden olan İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı.

Petrole gelen zamla birlikte halk, sokağa döküldü. Ülke genelinde protestolar başladı.

Gösterilerde iki eylemci hayatını kaybederken, bazıları da yaralandı. Güvenlik güçleri de sokağa inen protestoculara sert müdahalede bulunmaya devam ediyor.

ÖFKE ÇOK YÜKSEK: HAMANEY'İN POSTERLERİ YAKILDI

Sokaklara çıkan İran halkı, zamma öfkesini göstermeye devam ediyor. Tahran'da benzine zam yapılmasını protesto eden göstericiler yolları kapattı. Bir grup ise, ülkenin dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'in posterlerinin olduğu bir panoyu ateşe verdi.

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