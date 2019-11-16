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Hayranı Selin Ciğerci'nin kalçasına dokundu! Ciğerci'nin tepkisi...

Geçtiğimiz ay futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci'nin kadınlar matinesinde bir izleyici Ciğerci'nin kalçasına dokundu. Ciğerci'nin kadın hayranına tepkisi ise ilginç oldu.

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, uzun süredir birlikte olduğu futbolcu sevgilisi ile geçtiğimiz ay görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra şarkıcılık da yapan Ciğerci'nin başına, katıldığı kadınlar matinesinde ilginç bir olay geldi.

KALÇASINA DOKUNDU
Kıvrak danslarıyla hayranlarını coşturan Selin Ciğerci, bir ara izleyenlerin arasında şarkısını söylemeye başladı. Yoğun sevgi seliyle karşılaşan Ciğerci'ye o sırada hayranından şaşırtan bir hareket geldi. Kadın izleyicinin Ciğerci'nin kalçasına dokunduğu anlar başka birinin kamerasına yansıdı. Neye uğradığını şaşıran Ciğerci, arkasını dönüp kalçasına dokunan hayranına şakayla karışık tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada yayılan görüntülere kullanıcıların çoğu "Taciz" yorumları yaparken çoğu kişi kadın hayranın sadece meraktan bu hareketi yaptığını savundu.

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