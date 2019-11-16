Nebahat Çehre derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı

Koruncuk Vakfı, kuruluşunun 40. yılını özel bir davetle kutladı. Beşiktaş Four Seasons Hotel'de düzenlenen ve Ünlüler geçidine döndüm.

Halit Ergenç, Pelin Karahan, Selma Ergeç, Hande Doğandemir ve Nebahat Çehre gibi Türkiye'nin tanınmış sanatçılarının yanı sıra cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Nebahat Çehre zerafet ve güzelliğiyle davetin en dikkat çeken isimlerinden oldu.

Derin dekoltesi dikkat çekti

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Nebahat Çehre derin dekolteli parlak elbisesi ile dikkat çekti. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Çehre, 26 yıldır hayatında neden kimse olmadığını ilk kez açıkladı.