Arto'dan Çağla Şikel'e: Göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğret

Geçirdiği ağır enfeksiyondan dolayı zor günler geçiren Çağla Şikel, YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle mini etekle frikik vermemenin püf noktalarını paylaştı.

''Göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin'': Çağla Şıkel'in Youtube üzerinden yaptığı yayını izleyenler arasında şarkıcı Arto da vardı. Arto, "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin. Bir de bunlar bize oturup kalkma dersleri verir. Bu mankenimiz birçok defilede, vücudunu net olarak gösteren defilelerde çıkmıştır" ifadeleriyle geçmiş günlere göndermede bulundu.

Videoyu sildi Çağla Şıkel'i topa tuttu: Çağla Şikel'in canlı yayında göğsünün açıldığı anın fotoğrafını paylaşan Arto, gelen eleştiriler üzerine paylaşımını sildi ve ardından bir video paylaştı. Arto bazı şeyler silinse de bazı şeyleri hafızalardan silemezsin diyerek paylaştığı videoda Şikel'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.