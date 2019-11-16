MAGAZİN

Arto'dan Çağla Şikel'e: Göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğret

Şarkıcı Arto, YouTube kanalı üzerinden "Mini etekle nasıl oturulur ve nasıl kalkılır" yayını yapan Çağla Şikel'i, yıllar öncesine ait bir fotoğrafla vurdu.

Geçirdiği ağır enfeksiyondan dolayı zor günler geçiren Çağla Şikel, YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle mini etekle frikik vermemenin püf noktalarını paylaştı.

''Göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin'': Çağla Şıkel'in Youtube üzerinden yaptığı yayını izleyenler arasında şarkıcı Arto da vardı. Arto, "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin. Bir de bunlar bize oturup kalkma dersleri verir. Bu mankenimiz birçok defilede, vücudunu net olarak gösteren defilelerde çıkmıştır" ifadeleriyle geçmiş günlere göndermede bulundu.

Videoyu sildi Çağla Şıkel'i topa tuttu: Çağla Şikel'in canlı yayında göğsünün açıldığı anın fotoğrafını paylaşan Arto, gelen eleştiriler üzerine paylaşımını sildi ve ardından bir video paylaştı. Arto bazı şeyler silinse de bazı şeyleri hafızalardan silemezsin diyerek paylaştığı videoda Şikel'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 SGK binası hizmete açılıyor
Beşiktaş'ta Albian Ajeti sesleri
El Bab'da bombalı saldırı: 18 sivil hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de 3 yolcu listedeki 2 isim bomba
Adem Ljajic’e Rusya'dan sürpriz talip
Canan Karatay 'sabah akşam küçük bardakla içirin' dedi faydalarını sıraladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya'da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu
Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak tatbikat yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı
Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı
Ferdi Kadıoğlu şov yaptı Ersun Yanal topa tutuldu
Bülent Arınç’ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
Dipsiz Göl kazısının sırrı ortaya çıktı! Buzul döneminden kalan göl yok oldu
Rıdvan Dilmen'den Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü için bomba yorum
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç yine yakalandı