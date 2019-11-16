Rıdvan Dilmen'den Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü için bomba yorum

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, EURO 2020 biletini almayı garantileyen A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.

''Bu maçı oynamak kolay değildir.'' diyen Dilmen, ''Burada kaybedilecek maç strese sokacaktı oyuncuları. Kontrollü oynamak lazımdı. Bu kuşağın yüzde 80'i en az 2022 - 2024'lerde olacağını düşünecek olursak büyük başarı. Yeni bir kuşak aranıyordu ama bulundu. Lucescu, Şenol Hoca, TFF'ye teşekkür etmeli. Taraftarları da kutlamak lazım.'' ifadelerini kullandı.

''11'in 10'u Türkiye'de doğmuş''

Milli Takım'daki genç oyuncuları övgüler yağdıran Dilmen, şu ifadeleri kullandı;

''Avrupa'da yetişen oyuncularımızı oynatamıyoruz diyorduk. 11'in 10'u Türkiye'de doğmuş. Sadece Hakan Almanya'da. Avrupa'da oynamalarının avantajı var aslında. O efsane bitti artık. Sıkıntılarımız kulüplerde. Fenerbahçe altyapısında keşfedilmemiş. (Merih) Çağlar'ı Altınordu'da İngiliz kulübü takip etmiş. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor neyse. Hiç öyle hatırlamıyorum. 5 verdiler 10 verdiler diye. İstanbulsporlu Zeki, Umut, hatta Mert büyük takım deneyimi yaşamış bir kaleci.

''İyi ki de güvenmemişler''

Bu oyunculara güvenmemişler. Ne teknik adamlar ne de kulüp başkanları güvenmiş. İyi ki de güvenmemişler. Oyuncular da 'ben oynamak, risk almak istiyorum. Risk almak istediğim yerler de Avrupa olsun' demişler. 81 milyon nüfusumuz olduğu yerde bu çocuklar var. Yeter ki altyapıdaki oyunculara güvenip oynatalım. Bizim potansiyelimiz var ama doğru kullanmalıyız. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum.''