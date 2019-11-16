Fenerbahçe Rusya'da dondu Obradovic oyuncularına küfür yağdırdı

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova maçında oyuncularına çok ağır sözlerle tepki gösterdi.

Televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde Obradovic oyunculara, "İyi çoçuklarsınız, kendi gözünüzde hepiniz iyi çocuklarsınız. S... sizi, hepinizi s... Gigi Datome seni de s... Utanıyorum sizden. Mahmutoğlu, senden de utanıyorum" ifadelerini kullandı.

CSKA Moskova: 88 - 70 :Fenerbahçe Beko

Salon: CSKA

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mehdi Difallah (Fransa)

CSKA Moskova: James 31, Vorontsevich, Hilliard 9, Kurbanov 5, Hines 8, Strelnieks 23, Bolomboy, Ukhov, Antonov, Voigtmann, Hackett 6, Koufos 6

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu, Kalinic 6, Sloukas 20, Williams 19, Vesely 4, Ali Muhammed 3, Westermann 2, Datome 6, Tarık Biberovic 6, Lauvergne, Ahmet Düverioğlu 4