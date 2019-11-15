Hadi Özışık ile Namık Havutça'nın Kılıçdaroğlu tartışması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası darbe girişimiyle ilgili sözleri, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da konuk olduğu CNN Türk'te tartışıldı. CHP eski milletvekili Namık Havutça, Kılıçdaroğlu'nun sözüne katılmadığını; 15 Temmuz gecesi yaşananların darbe girişimi olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası yaptığı açıklamalar CNN Türk'te tartışıldı. CHP eski milletvekili Namık Havutça, Kılıçdaroğlu ile FETÖ darbe girişimiyle ilgili aynı düşünmediğini söylerken, o gece Binali Yıldırım ile ilgili söylenen bir söz stüdyoda gerileme neden oldu.
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP'nin milli bir duruş sergilediğini; ancak bunun istikrarlı olmadığını söyleyince CHP Milletvekili Namık Havutça itiraz etti.