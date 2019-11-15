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İstanbul Beşiktaş'ta şoke eden olay Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

İSTANBUL Beşiktaş’ta bir okulda öğretmenlik yapan genç kadının kaldırımda yürürken bir başka kadının yumruklu saldırısına uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

İSTANBUL Beşiktaş’ta, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27'de, meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, bir okulda öğretmenlik yapan genç kadın akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu.

Kaldırımda yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı.

Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acıyla köşeye çekildi.

Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren bir erkeğe de saldırdı.

Kadını defalarca uyaran adam, sonunda sinirlerine hakim olamayarak elindeki su şişesini ve telefonunu saldırgan kadına fırlattı.

Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından genç kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Kimliği tespit edilmeye çalışılan kadının daha önce de cemevine saldırmaktan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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