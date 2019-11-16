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Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 1. bölümüyle 20 Kasım 2019 Çarşamba akşamı ATV'de olacak. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın ilk bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 20 Kasım 2019 Çarşamba akşamı ATV'de...

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen ATV ekranında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

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