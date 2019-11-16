Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anların videosunu yayınladı

Yakın zaman önce YouTube kanalı açarak gündelik yaşantısını paylaşan Subaşı, son yayınladığı videosuyla ağızları açık bıraktı. Direk dans videosunu paylaşan Subaşı, manşet olacağı haberler için kendi başlığını da yazdı.

Acun Ilıcalı ile olan ilişkisiyle gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız pozlarını paylaşan Subaşı, bu sefer de direk dansı yaptığı anların videosunu paylaştı. Subaşı'nın videosu kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

Yaptığı her paylaşımla haber olan Subaşı, bu konuyu tiye aldı. Subaşı videosunu "Flash Flash Şeyma Subaşı direk dansı yaptı. İşte o goruntuler Ama 'direk' Yakında youtube kanalimda" notuyla yayınladı.