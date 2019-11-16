DÜNYA

Rusya'da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu

Rusya'da bir endüstriyel dağcı, 4 katlı bir binanın çatısına çıktığı sırada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Rusya'da bir endüstriyel dağcı, 4 katlı bir binanın çatısına çıktığı sırada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, başkent Moskova'da 4 katlı bir binada meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, endüstriyel dağcı olan adamın, son kattan binanın çatısına çıkan merdivene tırmandığı görülüyor. Sol eli ile malzeme taşıyan adamın, sadece sağ elini kullanarak merdivene tırmanmaya çalışıyor. Ancak, bu sırada eli kayan adam, önce kat merdivenlerinin demir korumalıklarına çarpıp ardından merdiven boşluğundan aşağı düşüyor. Bunun üzerine adamın iş arkadaşlarının alt kata inerek, adamın yardımına koştuğu görülüyor.Yetkililerin yaptığı açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan endüstriyel dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 SGK binası hizmete açılıyor
Beşiktaş'ta Albian Ajeti sesleri
El Bab'da bombalı saldırı: 18 sivil hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de 3 yolcu listedeki 2 isim bomba
Adem Ljajic’e Rusya'dan sürpriz talip
Canan Karatay 'sabah akşam küçük bardakla içirin' dedi faydalarını sıraladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak tatbikat yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı
Ferdi Kadıoğlu şov yaptı Ersun Yanal topa tutuldu
Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı
Bülent Arınç’ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
Rıdvan Dilmen'den Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü için bomba yorum
Dipsiz Göl kazısının sırrı ortaya çıktı! Buzul döneminden kalan göl yok oldu
Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anların videosunu yayınladı
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç yine yakalandı