SPOR

Ferdi Kadıoğlu şov yaptı Ersun Yanal topa tutuldu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın kadroya dahi almadığı Ferdi Kadıoğlu, iki gün önce çıktığı Cebelitarık maçında 2 asist yaptı ve 8.4 reyting ile oynadı.

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal'ın yüzüne bile bakmadığı hatta ara transfer döneminde kiralık olarak başka bir takıma gitmeyi kafasına koyan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 takımıyla oldukça başarılı bir performans gösterdi.

2 asist yaptı
Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21’in Cebelitarık U21 takımını 6-0 yendiği maçta 2 asist yapan Ferdi, sahanın en iyilerinden biri oldu.

8.6 reyting puanı aldı
Hollanda u21 formasıyla mücadele eden Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, 2 asist yaparak 8.6 reyting puanı aldı.

Yanal'a tepkiler çığ gibi
Ferdi Kadıoğlu'nun göstermiş olduğu performans, sarı-lacivertli taraftarların iştahını kabartırken teknik direktör Ersun Yanal, eleştirilerin hedef noktası haline geldi. Alper Potuk'a verilen şansın Ferdi'ye verilmediğini belirten taraftarlar, genç oyuncunun süre almasını istiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
KYK burs sonuçları açıklandı haberi! Sonuç öğrenme ekranı
Almanlar Türkiye'yi seçen Ahmed Kutucu'yu tehdit etmiş
Herkesi ilgilendiriyor! Çalışana göre mesai saati uygulaması masada
Ferhat Abdi Şahin'i bitiren 4 dakika 30 saniye! Ahmet Hakan yazdı
Ferdi Kadıoğlu şov yaptı Ersun Yanal topa tutuldu
BDDK onlarca personel alımı yapacak!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bülent Arınç’ın kızı ve damadı trafik kazası geçirdi
Rıdvan Dilmen'den Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü için bomba yorum
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç yine yakalandı
Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anların videosunu yayınladı
Fenerbahçe Rusya'da dondu Obradovic oyuncularına küfür yağdırdı
Elenen Masterchef Mustafa Aydın jüriyi bombayıp çekti gitti edepsiz cuma paylaşımı
Sevgili Geçmiş 5. bölüm fragmanı
Hazır yufkadan kolay kıymalı su böreği tarifi