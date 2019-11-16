Ferdi Kadıoğlu şov yaptı Ersun Yanal topa tutuldu

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal'ın yüzüne bile bakmadığı hatta ara transfer döneminde kiralık olarak başka bir takıma gitmeyi kafasına koyan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 takımıyla oldukça başarılı bir performans gösterdi.

2 asist yaptı

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21’in Cebelitarık U21 takımını 6-0 yendiği maçta 2 asist yapan Ferdi, sahanın en iyilerinden biri oldu.

8.6 reyting puanı aldı

Hollanda u21 formasıyla mücadele eden Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, 2 asist yaparak 8.6 reyting puanı aldı.

Yanal'a tepkiler çığ gibi

Ferdi Kadıoğlu'nun göstermiş olduğu performans, sarı-lacivertli taraftarların iştahını kabartırken teknik direktör Ersun Yanal, eleştirilerin hedef noktası haline geldi. Alper Potuk'a verilen şansın Ferdi'ye verilmediğini belirten taraftarlar, genç oyuncunun süre almasını istiyor.