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Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşine "Beni seviyor musun?" sorusunu sordu

80 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan bir paylaşım geldi. Ruh dünyasında çok mutsuz olduğu gerekçesiyle boşanacağı iddia edilen Miraloğlu, arabada çektiği videoda eşine "Beni seviyor musun?" sorusunu sordu.

Yıllar önce çocuk gelin rolüyle yer aldığı Hayat Devam Ediyor dizisiyle adını duyuran daha sonra ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlendi. Evliliğiyle günlerce konuşulan ve eleştirilerin hedefi alan Miraloğlu, çok geçmeden olay olan evliliğini bitirme haberleriyle gündeme oturdu.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncunun boşanma haberlerinden sonra yaptığı paylaşım "Bu kadarına da pes" dedirtti. Miraloğlu'nun, Patrick'le arabada yolculuk yaptığı sırada "Beni seviyor musun?" sorusuna eşi "Kesinlikle" cevabını verdi. Miraloğlu'nun bu paylaşımıyla yine kafalarda soru işareti bıraktı.

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