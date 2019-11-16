'Sürü drone'ların görüntüleri ilk kez CNN TÜRK'te yayınlandı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen sürü insansız hava araçları (İHA) GPS'ye ihtiyaç duymadan görev yapabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Geleceğin harekat ortamına hazırlandıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES Projesi'ni başlattık. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılacak, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedef vurulacak."

Sistem sayesinde, yüklenen haritayla göreve başlayan İHA, araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak GPS'ye gerek duymadan görevini başarıyla yerine getiriyor.

Sürü İHA konseptindeki gelişim

Sürü İHA konsepti halen 20'den fazla İHA ile sürdürülüyor. Sürüde yer alan İHA'ların her biri farklı görevleri yerine getirebiliyor.

KERKES Projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının geçen yıl çağrıya çıktığı Robotik Teknolojilerinin Geliştirilmesi Geniş Alan Çağrıları (SAGA) sonucunda kurgulandı.

Demir CNN Türk'te sürü Drone'leri anlattı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı. Programda ilk kez yapay zekalı İHA'lara ait görüntüler ilk kez yayınlandı.

Yapay zeka destekli sürü dronelerle ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, şunları söyledi:

Bir sürü İHA konsepti görecekler. Yapay zeka katılmış İHA'lar bunlar. Bir tanesi komuta edecek belki onlara. Eğer operasyon bölgenizde bu İHA'larda yüklenmiş haritalarla, zemini karşılaştırıp bulabilecek, akıllı algoritmayla beraber artık herhangi bir haberleşme sisteminden bağımsız olarak kendi operasyonunu yapabilecek yapay zeka yüklenmesi konsept düşünüyoruz.

İlk sistemin unsurlarının geldiğini söyledik. Nisan 2020 konulan hedef. Kurulması, eğitimlerinin, testlerinin yapılması gibi bir süreç var. Böylesine sofistike bir sistemin, bir de anlayış olarak Türkiye'nin alışık olmadığı bir sistemin devreye alınması zaman alacak.

İki konu var, NATO sistemine entegre edilmesi meselesi. Biz bunu NATO sistemine entegre etmeyeceğimizi, tek bölgeyi koruyacak sistem olacağını söyledik.

Anadolu gemisi, yapımı devam etmekte. Geminin içinde havuzumuz var. Üstte helikopter, uçak konuşlandırıyorsunuz. Uçak hangarınız var, çıkarma gemilerinin olduğu havuzunuz var. Gemimiz inşallah gelecek sene sonunda hizmete alınacak."