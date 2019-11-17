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Doğu Perinçek AK Parti'yi neden desteklediğini açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek A Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ergün Diler ve Bekir Hazar’ın moderatörlüğünde YazBoz programında üniversiteli gençlerin sorularını yanıtlayan Perinçek, hükümeti neden desteklediğini açıkladı.

Perinçek, "Türkiye'nin terör karşı bu başarılarından sonra gündemi artık üretim devrimi olacaktır” diye belirtti.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA İKTİDARI YÖNLENDİRİYOR MUSUNUZ"

Bir üniversite öğrencisinin, "Cezaevinden çıktığınızdan beri, yaptığınız açıklamalarınızda 'Erdoğan bizim istediğimiz noktaya gelmiştir' gibi, sanki iktidarı yönlendirdiğinizi açıklıyordunuz. Yakın bir zamanda ise, Erdoğan’ın size, Rusya ile barışmak için danıştığını ve heyet gönderdiğinizi iddia etmiştiniz. Gerçekten de iktidar size danışıyor mu, kapalı kapılar ardında iktidarı yönlendiriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise, Perinçek, tüm güçlerin nerede buluştuğunun önemli olduğunu ifade ederek bir yanıt verdi.

Perinçek, AK Parti'ye verdiği desteğin nedenini anlatırken, soruya da şu şekilde yanıt verdi: "Şunu söylüyoruz, Türkiye’nin milli olan güçleri; yani Türkiye’nin çiftçisine, esnafına, sanayicisine, tüccarına dayanan Türk milletinin taleplerini temsil eden ve Türkiye’nin geleceği için çaba gösteren güçler bu kritik dönemde, yan yana geliyorlar. Onun için, ‘bizim dediğimiz yere geldi, kimin dediği yere geldi’ gibi meseleyi koymak çok faydalı olmaz. Burada hepimizin nereye geldiği ve nerede buluştuğumuz önemlidir."

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