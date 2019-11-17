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Çorum'da otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Fahri Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolununun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü tıra çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, tırın altına giren araçtaki sürücü ile beraberindeki Saliha ve Yunus Erer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Hanife Erer, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan 3 kişinin cenazesi, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.

Kaza nedeniyle kara yolundaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. 

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