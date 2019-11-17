Milyoner'de yarışmacının telefon jokeri başını yaktı izleyici çılgına döndü

Kim Milyoner Olmak İster'in 844. bölümünde yine bir soruya verilen yanlış cevap ekran başındaki izleyicileri adeta isyan ettirdi. Yarışmaya katılan bir yarışmacı, "Ezel adlı dizinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır?" sorusu için telefon jokerini bile kullandı.

Telefon jokerini kullanan kadın yarışmacı, yardım istediği kişinin "Emin olmamakla birlikte Alemdar" demesiyle 'Alemdar' şıkkında karar kıldı. Telefondaki kişi, yarışmacının yanlış yanıt vermesine sebep oldu. Kadın yarışmacı, böylelikle yarışmadan bin TL ile ayrıldı.