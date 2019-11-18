Müşfik Kenter ne zaman öldü Yıldız Kenter'in eşi kimdir?

Duayen tiyatrocu Yıldız Kenter'in ölümünün ardından ikinci eşi ve hayatımın aşkı dediği ikinci eşi Müşfik Kenter araştırma konusu oldu. Peki Müşfik Kenter kimdir, ne zaman öldü, ölüm sebebi neydi?

Yıldız Kenter'in ölümün ardından özel hayatı ve evlilikleri merak konusu oldu Yıldız Kenter iki kez evlilik yaptı. Son evliliği usta oyuncu Müşfik Kenter oldu. Aralarında üç yaş bulunan Müşfik Kenter ve Yıldız Kenter, 1960'larda İstanbul'da soyisimlerini taşıyan ‘Kenter Tiyatrosu’nu kurmuştu. Peki, Yıldız Kenter'in kardeşi Müşfik Kenter kimdir, ne zaman öldü?

Usta oyuncu Müşfik Kenter, ablası Yıldız Kenter'in vefatı ardından bir kez daha gündeme geldi. Yıldız Kenter gibi kardeşi Müşfik Kenter de Devlet Tiyatrosu’nda oyuncuydu. İşte, Müşfik Kenter'in hayatına ilişkin bilgiler...

1932 yılında İstanbul'da doğan Müşfik Kenter, tiyatroya 1947'de Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk bölümünde başladı.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü; okulu 1955 yılında yüksek derece ile bitirdi ve devlet tiyatrosuna girdi. Sanat yaşamı, devlet tiyatrosunda oynadığı Oğuz Ata oyunu ile başladı.

İstanbul'da Muhsin Ertuğrul'la çalışan Kenter, kardeşi Yıldız Kenter ve Muhsin Ertuğrul ile birlikte Küçük Sahne'de oyunlarda rol oynadı.

Bu gruba daha sonra Şükran Güngör ve Kamuran Yüce de katıldı.

1960'larda İstanbul'da Kenter Tiyatrosu'nu kuran Müşfik Kenter, İngiliz Kültür Heyeti ve Rockefeller'den burslar alarak Amerika ve İngiltere'de tiyatro araştırmaları yaptı, İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya, Yugoslavya, Kıbrıs gibi bir çok ülkede oyunlarda rol aldı.

Solunum yetmezliği

Müşfik Kenter'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada ölüm nedeni olarak solunum ve dolaşım yetersizliğine işaret edildi.