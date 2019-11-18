Borsa İstanbul 100 Endeksi en yüksek seviyesinde

Borsa İstanbul 100 Endeksi 106 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul 100 endeksi, 1,5 yıl aradan sonra 106 bin puanı geçti. Bankacılık hisseleri yükselişte başı çekti. Yılbaşından bu yana da Borsa İstanbul yüzde 18 prime ulaştı.

Borsa İstanbul 100 endeksi en yüksek zirvesini, Ocak 2018’de 121 bin 532 puanla görmüştü.

Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren ise yüzde 0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Tüm zamanların rekoru

Geçen hafta genelinde, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin beklentilerin pozitif seyretmesi, küresel pay piyasalarında alıcılı bir havanın hakim olmasına sebep olurken, ABD'de Dow Jones endeksi 28 bin puanın üzerinde kapanış yaparak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

BIST 100 endeksi

BIST 100 endeksi geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de görüşmesinin ardından artan risk iştahıyla haftalık bazda yüzde 2,16 yükselişle, 105.379,71 seviyesinden haftayı tamamladı.

Analistler takip edilecek gelişmeleri açıkladı

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ve ABD Merkez Bankası üyesi Loretta J. Mester'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin önemli direnç, 102.500'ün ise destek konumunda olduğunu kaydetti.